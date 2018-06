Fußball-WM: Island punktet gegen Argentinien

Was für eine Premiere für Island: In ihrem ersten WM-Spiel überhaupt hat die Nationalmannschaft des Inselstaates gestern ein sensationelles 1:1 gegen Argentinien geholt. Dabei war der zweifache Weltmeister und Vizeweltmeister von 2014 in der Spartak-Arena programmgemäß in Führung gegangen. Doch dann schlugen die aufopferungsvoll kämpfenden, taktisch klug spielenden Isländer zurück. Und schließlich verschoss Lionel Messi den entscheidenden Elfmeter, wobei Torhüter Hannes Halldorsson zum Helden wurde.

