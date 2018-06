Zusammenarbeit mit Merkel auf der Kippe?

In Deutschland ist im Streit zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU über die Abweisung von Flüchtlingen an den Grenzen keine Annäherung der Positionen in Sicht. Innenminister Horst Seehofer (CSU) betonte zwar in einem Interview, seine Partei wolle keine politische Krise auslösen und die Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht stürzen. Allerdings soll sich Seehofer intern über die weitere Zusammenarbeit mit Merkel skeptisch geäußert haben.

