Drei Verletzte bei Paragleitunfällen

Ein Paragleiterpilot aus Wien ist gestern am Krippenstein (Oberösterreich) verunglückt. Er war beim Start vermutlich mit einem Fuß an einem Stein hängen geblieben und konnte seinen Gleitschirm nicht mehr steuern.

Zwei Paragleiterinnen aus Deutschland erlitten gestern bei Unfällen in Tirol schwere Verletzungen. In beiden Fällen dürften die herrschenden Windverhältnisse Unfallursache gewesen sein. Die beiden Frauen mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

