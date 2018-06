Feuerwehr holt 150 Kälber aus brennendem Stall

In Münchreith (Niederösterreich) hat in der Nacht auf heute die Feuerwehr 150 Kälber aus einem brennenden Stall gerettet. Die Feuerwehr hatte große Mühe, die in Panik geratenen Tiere in Sicherheit zu bringen.

