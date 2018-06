Beyonce und Jay-Z veröffentlichen gemeinsames Album

Das berühmte Musikerpaar Beyonce und Jay-Z hat als Duo unter dem Namen The Carters überraschend ein gemeinsames Album im Internet veröffentlicht. Die Popdiva und der Rapper kündigten das Album mit dem Namen „Everything is Love“ gestern Abend bei einem Konzert in London an - direkt danach erschien es exklusiv beim Musikstreamingdienst Tidal, der seit 2015 Jay-Z gehört.

Bei dem weitaus bekannteren Streamingdienst Spotify ist das Album nicht verfügbar. Beyonce lässt sich in einem der Songs beleidigend über Spotify aus. Vor allem feiern die beiden mit dem neuen Album aber ihr Eheglück und ihre Leidenschaft. Musikalisch vereint es den für Beyonce typischen warmen Soul mit Hip-Hop, für den Jay-Z bekannt ist. Das Album umfasst neun Songs und ein Video zum Track „Apeshit“, das im Pariser Louvre gedreht wurde. Auf YouTube wurde der Clip binnen weniger Stunden millionenfach aufgerufen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsame Songs veröffentlichen. In den vergangenen Jahren hatten Beyonce und Jay-Z allerdings vor allem mit den Problemen in ihrer Beziehung Schlagzeilen gemacht, die sie jeweils in ihrer Musik verarbeiteten. Beyonce warf Jay-Z auf ihrem Album „Lemonade“ von 2016 Seitensprünge vor, Jay-Z entschuldigte sich daraufhin auf seinem Album „4:44“ für seine Untreue. Die Superstars haben drei gemeinsame Kinder.