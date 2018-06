Rettungsschiff „Aquarius“ erreicht Hafen von Valencia

Nach dem ersten seiner beiden Begleitschiffe ist auch das Flüchtlingsschiff „Aquarius“ in Spanien angekommen. Die „Aquarius“ legte heute Vormittag im Hafen der Stadt Valencia an. Am Morgen war bereits das italienische Marineschiff „Dattilo“ mit 247 Flüchtlingen an Bord in Valencia eingetroffen.

Italien und Malta hatten sich geweigert, die „Aquarius“ mit insgesamt 630 Flüchtlinge an Bord anlegen zu lassen, und damit eine neue Krise in der EU-Flüchtlingspolitik ausgelöst. Schließlich hatte sich Spanien bereiterklärt, die Menschen ins Land zu lassen.

Die Flüchtlinge waren vor einer Woche bei verschiedenen Rettungsaktionen vor der libyschen Küste von der französischen Hilfsorganisation SOS Mediterranee aufgenommen worden. An Bord sind unter anderem elf kleine Kinder, 89 unbegleitete Minderjährige und sieben Schwangere. In Valencia stehen 2.320 Helfer bereit, um die Menschen aufzunehmen.