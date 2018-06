Waffennarr in Wien schießt in Wohnhausanlage

Einen WEGA-Einsatz hat ein 40-jähriger Mann gestern Abend in einer Wohnhausanlage in Wien-Meidling ausgelöst. Er hat mehrmals aus einem Fenster seiner Wohnung geschossen. In der Wohnung befand sich ein großes Waffenlager.

Mehr dazu in wien.ORF.at