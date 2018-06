Naturereignisse: Vorarlberg bewilligt Schadenersatz

Die Landesregierung in Vorarlberg hat weitere Beihilfen für Schadensopfer nach Naturereignissen in Höhe von insgesamt 130.000 Euro bewilligt. Das Geld erhalten 20 Betroffene, die durch Unwetter oder Naturgewalten Schäden an Haus und Hof erlitten haben.

