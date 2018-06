Schiffe in Hafen eingefahren

Nach tagelanger Odyssee über das Mittelmeer ist das Flüchtlingsschiff „Aquarius“ in Spanien angekommen. Die „Aquarius“ und das erste ihrer zwei Begleitschiffe legten am Sonntag im Hafen von Valencia an. Das dritte Schiff soll bald folgen. Die „Aquarius“ und die beiden italienischen Marineschiffe hatten insgesamt 629 Flüchtlinge an Bord. Italien und Malta hatten sich geweigert, die „Aquarius“ anlegen zu lassen, und damit eine neue Krise in der EU-Flüchtlingspolitik ausgelöst. Schließlich hatte sich Spanien bereiterklärt, die Menschen ins Land zu lassen.

