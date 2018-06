Fußball: Deutschland startet Titelverteidigung

Trotz der mäßigen Ergebnisse in der WM-Vorbereitung ist Titelverteidiger Deutschland vor seinem ersten Match heute gegen Mexiko (17.00 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) zuversichtlich, seinem Ruf als Turniermannschaft auch in Russland gerecht zu werden. „Wir haben es oft genug bewiesen, dass wir dann da sind“, sagte etwa Toni Kroos. Aber auch Gegner Mexiko hat sich einiges vorgenommen.

