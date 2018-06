Hungerstreik in Haft: Sorge um Regisseur Senzow

Der ukrainische Regisseur und Aktivist Oleg Senzow, 2015 in Russland als Terrorist verurteilt, befindet sich seit rund einem Monat im Hungerstreik. Nun wurde er auf die Krankenstation des Straflagers Labytnangi am Polarkreis, wo er seine 20-jährige Haftstrafe absitzt, verlegt.

Senzow, dessen Verurteilung Proteste internationaler Politiker und Künstler zur Folge hatte, fordert die Freilassung aller politischen Gefangenen aus der Ukraine. „Aufgeben will er nicht, sterben will er nicht“, so Senzows Schwester. Von seinen Forderungen wolle er auch nicht abrücken.

