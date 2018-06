„Sehr besorgniserregender Trend“

Das renommierte schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI sieht in einem aktuellen Bericht weltweit keine Anzeichen für atomare Abrüstung. Zwar sei die Zahl der Atomsprengköpfe insgesamt leicht gesunken, gleichzeitig investierten die Atommächte zuletzt in großem Maßstab in technische Innovationen. Dass atomare Abschreckung zuletzt wieder große strategische Bedeutung bekommen habe, sei ein „sehr besorgniserregender Trend“.

