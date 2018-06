Fußball-WM: Erster Schock bei Messi-Mania

In Moskau herrscht Messi-Mania. Am Konterfei des argentinischen Superstars kommt man in der russischen Metropole nicht vorbei. Zeitungen, Fernsehen, Radio berichteten im Vorfeld des WM-Auftakts des zweifachen Weltmeisters nonstop über Messi. Und dann wurde der fünfmalige Weltfußballer gestern von Hannes Halldorsson entzaubert - einem isländischen Torhüter, der früher „Zombie-Filme“ machte. Er wurde zum Alptraum Argentiniens, hielt Messis Elfer und beendete dessen erste Show mit einem „Schocker“.

