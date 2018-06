Asyl: Schönborn fordert mehr sprachliche Behutsamkeit

Kardinal Christoph Schönborn hat in einem Interview mit der Zeitung „Österreich“ (Sonntag-Ausgabe), in dem es auch um die Flüchtlingspolitik ging, auf eine bedenkliche Wortwahl politisch Verantwortlicher hingewiesen. Er habe insgesamt Vertrauen in den Rechtsstaat, aber „was gefährlich ist, ist eher die Sprache. Ich verlange hier von der Regierung Behutsamkeit.“

Mehr dazu in religion.ORF.at