Luftangriffe auf Rebellenflughafen im Jemen

Im Kampf um die jemenitische Rebellenhochburg Hudeida nimmt die von Saudi-Arabien geführte Militärallianz den Flughafen der Stadt mit Luftangriffen ins Visier. Das berichteten heute übereinstimmend offizielle Medien Saudi-Arabiens und der Huthi-Miliz. Mit den Bombardements will das internationale Bündnis die jemenitischen Bodentruppen unterstützen, die den Flughafen ganz der Kontrolle der Huthis entreißen sollen. Gestern hatte das Bündnis erklärt, es stehe kurz vor der Einnahme des Flughafens.

Über Hudeida werden fast alle Hilfsgüter in das Land geliefert, in dem 8,4 Millionen Menschen zu verhungern drohen. Seit Jahren haben weder Saudi-Arabien und seine Verbündeten noch die Rebellen entscheidende Erfolge erzielt. Der schiitische Iran unterstützt die Huthis. Er ringt mit dem sunnitischen Saudi-Arabien um die Vormachstellung am Persischen Golf.

UNO-Vermittler will Kämpfe beenden

Angesichts der eskalierenden Gewalt ruhen die Hoffnungen auf dem UNO-Vermittler Martin Griffiths. Der Brite sollte heute Gespräche mit hochrangigen Vertretern der Huthi-Rebellen in der Hauptstadt Sanaa beginnen, wie Funktionäre der dpa berichteten. Berichten zufolge will Griffiths die Aufständischen dazu bringen, die Hudeida mit ihrem strategisch wichtigen Seehafen unter UNO-Verwaltung zu stellen, um so die Kämpfe zu beenden.