Fußball-WM: Traumfreistoß sichert Serbien Sieg

Serbiens Fußballer haben heute ein erfolgreiches Comeback auf der WM-Bühne gegeben. Österreichs Gegner in der WM-Qualifikation setzte sich in Samara gegen Costa Rica knapp durch und durfte damit nach seinem ersten WM-Spiel seit 2010 gleich drei wichtige Punkte bejubeln. In einer über weite Strecken offenen Partie wurde Aleksandar Kolarov mit einem Traumfreistoß zum Matchwinner für die Serben.

