Asylstreit zwischen CDU und CSU

Die Union in Deutschland ist zerstritten wie schon lange nicht. Der Auslöser: Dispute in der Asylpolitik. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) beharrt darauf, bereits in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt das ab, sie setzt auf europäische Absprachen. Auf getrennten Sitzungen wollen die Schwesterparteien am Montag über ihr weiteres Vorgehen beraten. Dabei steht einiges auf dem Spiel.

