Schweres Erdbeben in Japan

Bei dem schweren Erdbeben in Japan könnte es möglicherweise Tote gegeben haben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunksender NHK und der Privatsender TV Asahi berichteten, es gebe „mehrere“ Tote. Die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, ein neunjähriges Mädchen sei von einer beschädigten Wand in einem Schwimmbad nördlich der Stadt Osaka eingeklemmt worden. Die örtliche Polizei erklärte, die Berichte nicht bestätigen zu können.

Der Westen Japans war zuvor von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Laut der US-Erdbebenwarte (USGS) hatte der Erdstoß in der Nähe von Osaka eine Stärke von 5,3. Die japanische Wetterbehörde gab die Stärke mit 5,9 an. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht ausgegeben.

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe sagte Journalisten, die Priorität der Regierung bestehe darin, „Menschenleben zu retten“. Er habe seine Mitarbeiter angewiesen, „schnell Informationen über Schäden zu sammeln, größte Bemühungen bei der Rettung von Leben zu unternehmen und die Öffentlichkeit schnell und angemessen zu informieren“.

Die Atomregulierungsbehörde erklärte, nach dem Beben keine Unregelmäßigkeiten in ihren Einrichtungen festgestellt zu haben. In tausenden Häusern fiel der Strom aus, zudem wurde in einigen Gegenden der Zugbetrieb während des morgendlichen Berufsverkehrs unterbrochen.