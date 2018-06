Schweiz vermasselt Brasilien WM-Auftakt

Fußball-WM-Favorit Brasilien ist gestern enttäuschend in die Endrunde 2018 in Russland gestartet. Der fünffache Weltmeister musste sich in der Rostow Arena mit einem Remis gegen die Schweiz begnügen. Dabei hatte Philippe Coutinho die überlegenen Brasilianer mit einem sehenswerten Treffer vermeintlich auf die Siegerstraße gebracht, ehe Steven Zuber nach Seitenwechsel zum umjubelten Ausgleich traf. Ein zweites Tor sollte der „Selecao“ in der Folge trotz rollender Angriffe und Topchancen nicht mehr gelingen.

Mehr dazu in sport.ORF.at