Belgien zu Auftakt der Fußball-WM vor Pflichtsieg

Belgien geht dank seines hochkarätigen Kaders als einer der Mitfavoriten in die Fußball-WM in Russland und ist heute in seinem ersten Match gegen den WM-Debütanten Panama (17.00 Uhr MESZ, live in ORF eins und im Livestream) der klare Favorit. Panama wiederum hofft, nicht zur Lachnummer der Endrunde zu werden.

Mehr dazu in sport.ORF.at