Österreich bei offenen Stellen auf Platz fünf in EU

Österreich ist im ersten Quartal 2018 bei der Quote der offenen Stellen mit 2,8 Prozent auf Rang fünf in der EU gelegen. Der EU-Durchschnitt lag bei 2,2 Prozent, die Euro-Zone kam auf 2,1 Prozent. Spitzenreiter war laut Eurostat-Daten von heute neuerlich Tschechien (4,8 Prozent). Die niedrigste Quote wies abermals Griechenland (0,7 Prozent) auf.

Insgesamt handelt es sich um die höchste Rate an freien Arbeitsplätzen in der EU seit mehr als zehn Jahren. Während der Finanzkrise hatte die Quote im zweiten und dritten Quartal 2009 mit je 1,1 Prozent im EU-Durchschnitt einen Tiefstwert erreicht. Auch in der Euro-Zone lief die Entwicklung parallel. 2009 gab es im zweiten und dritten Quartal mit je einem Prozent den Tiefpunkt.

Belgien auf Platz zwei

Hinter Tschechien rangierten Belgien (3,5 Prozent), Deutschland und Schweden (je 2,9 Prozent), Österreich und die Niederlande (je 2,8 Prozent).

Dann folgen Finnland (2,7 Prozent), Slowenien (2,6 Prozent), Großbritannien und Ungarn (je 2,5 Prozent), Lettland (2,3 Prozent), Kroatien (2,1 Prozent), Dänemark und Malta (je 1,9 Prozent), Estland (1,8 Prozent), Litauen (1,6 Prozent), Luxemburg (1,5 Prozent), Frankreich, Italien, Polen, Rumänien, die Slowakei und Zypern (je 1,2 Prozent), Bulgarien und Irland (1,0 Prozent), Portugal und Spanien (je 0,9 Prozent) sowie Griechenland (0,7 Prozent).