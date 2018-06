Toter bei Festival in Niederlanden - Verdächtiger gefasst

Nach einem tödlichen Vorfall beim Musikfestival Pinkpop in den Niederlanden ist der mutmaßliche Verursacher gefasst. Auch das Fahrzeug sei gefunden, teilte die Polizei mit.

Der weiße Kleinbus war in der Nacht auf heute in Landgraaf an der deutschen Grenze bei Aachen in eine Besuchergruppe gefahren, die das Festivalgelände verlassen hatte. Ein Mensch starb, drei Personen wurden schwer verletzt.

Der Fahrer des weißen Kleinbusses hatte Fahrerflucht begangen und war mit einer Großfahndung gesucht worden. Auch in Belgien und Deutschland war nach ihm gefahndet worden. Unklar war noch, ob es sich um einen Unfall handelte oder um Absicht.

Zum Pinkpop-Festival, bei dem unter anderem Pearl Jam, die Foo Fighters und Bruno Mars spielten, kamen nach Angaben der Veranstalter am Freitag, Samstag und gestern jeweils 67.000 Besucher.