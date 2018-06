Doppelmordprozess in Linz: Angeklagter lobte IS

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen hat heute der Prozess um den Doppelmord an einem Pensionistenehepaar in Linz begonnen. Der Angeklagte gestand die Bluttat und entschuldigte sich bei den Verwandten. Dann jedoch lobte er den Islamischen Staat (IS).

