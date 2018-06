UNO-Kommissar kritisiert „chauvinistischen Nationalismus“

Mit scharfen Worten hat der scheidende UNO-Hochkommissar für Menschenrechte einen weltweit um sich greifenden „chauvinistischen Nationalismus“ angeprangert. Seid Raad al-Hussein kritisierte heute in Genf „selbstsüchtige und kaltschnäuzige Führungspersonen“. Die Vereinten Nationen seien viel zu unterwürfig und müssten lauter protestieren.

Viele Regierungen täuschten Unterstützung der gemeinsamen Sache vor, kämpften aber nur für eigene Interessen. Diese Länder nähmen von den Vereinten Nationen politisch, was sie bekommen könnten, investierten selbst aber nicht in den Erfolg. Namen nannte Hussein nicht.

Kritik an Ungarn und USA

Er prangerte die Lage in zahlreichen Ländern an, darunter Syrien, Venezuela, Myanmar, Nicaragua und Nordkorea. Am Pranger standen in seiner Rede auch Ungarn, weil es Hilfe für Flüchtlinge kriminalisiere, und die USA, weil sie an der Grenze zu Mexiko Flüchtlinge von ihren Kindern trennten.

Die USA äußerten sich zum Auftakt der Sitzung nicht, ob sie wie vor einem Jahr angedroht mangels Fortschritten bei von ihnen verlangten Reformen aus dem Gremium austreten wollen.