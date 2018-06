Aktionskünstler nach mehreren Tagen unter Erde wieder frei

Drei Tage lang war er lebendig begraben - nun haben Bulldozer einen australischen Aktionskünstler aus einem unterirdischen Container befreit. Über eine Leiter sei Mike Parr gestern (Ortszeit) die letzten Schritte zu den mehr als tausend Schaulustigen hinaufgeklettert und dann wortlos verschwunden, berichtete der TV-Sender ABC.

Der 73-Jährige war für eine Kunstaktion am Donnerstag in den eigens dafür gebauten Container gestiegen, der in Hobart, der Hauptstadt des australischen Inselbundesstaats Tasmanien, unter einer Straße in den Boden versenkt wurde. Mit der Aktion wollte Parr an die nahezu komplette Auslöschung der Aboriginal-Urbevölkerung Tasmaniens nach Ankunft britischer und irischer Siedler im 19. Jahrhundert erinnern.

Container mit Sauerstoffzufuhr

Sein Container sei in den drei Tagen mit Sauerstoff versorgt worden. Der 1945 geborene Künstler habe in dieser Zeit eine begrenzte Menge Flüssigkeit zu sich genommen. Am Dienstag soll er in einem Vortrag an der University of Tasmania über seine Erfahrungen sprechen.

Die Aktion sollte anlässlich des dreitägigen Dark-Mofo-Festivals an dunkle Kapitel der Kolonialvergangenheit Australiens erinnern. Das Festival ist für ungewöhnliche Aktionen bekannt. 2017 zogen die Macher Kritik von Tierrechtlern auf sich, weil bei einem nachgestellten Opferritual Rinderkadaver eingesetzt worden waren.