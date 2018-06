Wissenschaftler wollen Bananenpilz eindämmen

Ein Forschungsteam des britischen Start-ups Tropic Biosciences will eine gentechnisch veränderte Banane entwickeln, die resistent gegen Krankheitserreger und den Klimawandel ist. Das berichtete heute der britische „Guardian“.

Denn schon seit einiger Zeit werden Bananen von einem Pilz bedroht, der Panamakrankheit. Betroffen waren bisher Plantagen in Australien, Südostasien, im Nahen Osten und in Teilen von Afrika.

Sollte die Panamakrankheit nach Lateinamerika überschwappen, von wo aus die meisten Bananen exportiert werden, könnte das schwerwiegende Folgen für den Welthandel nach sich ziehen.

Beliebtes Obst in Gefahr

Bananen zählen zu den beliebtesten Obstsorten der Welt. Alleine in Großbritannien werden jährlich fünf Milliarden Bananen gegessen. Der Exportindustrie in vielen armen Ländern bringt das insgesamt 13 Milliarden Dollar (rund elf Mrd. Euro) pro Jahr.

Die Bananensorte, die in den meisten Ländern gegessen wird (99,9 Prozent der gehandelten Bananen weltweit), ist die Cavendish. Sie ersetzte bereits in den 1950er Jahren eine durch die Panamakrankheit befallene Sorte. Diese soll weitaus besser geschmeckt haben als die Cavendish, so Experten und Expertinnen.

„Bananen für selbstverständlich genommen“

„In Industrieländern neigen wir dazu, Bananen für selbstverständlich zu nehmen. Eine Banane, die in Ihrem örtlichen Supermarkt zu finden ist, wurde (beispielsweise, Anm.) in Costa Rica geerntet, nach Großbritannien verschifft und kostet wahrscheinlich weniger als ein Apfel, der 20 Meilen entfernt geerntet wurde“, so Gilad Gershno, der Chef von Tropic Biosciences, gegenüber dem „Guardian“.

Um ihren Plan in die Tat umzusetzen, wurden dem Forschungsteam zehn Millionen Dollar (rund neun Mio. Euro) von Investoren und Interessenten zugesichert.