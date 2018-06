Haider-Erbinnen-Prozess: Anwalt zeigt ÖVP-Landesrat an

Im Prozess gegen die Erbinnen des verstorbenen Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider gibt es eine neue Wende. Der Anwalt der Erbinnen zeigte ÖVP-Landesrat Ulrich Zafoschnig wegen Untreue an, dabei geht es um einen Campingplatz am Ossiacher See.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at