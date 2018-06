Deutschland droht Weltmeisterfluch

Italien 2010, Spanien 2014 und jetzt Deutschland? Zum dritten Mal in Serie könnte der Weltmeisterfluch den Titelverteidiger in der Gruppenphase erwischen. Nach dem kapitalen Fehlstart gestern gegen Mexiko befinden sich der deutsche Bundestrainer Joachim Löw und seine Mannschaft jedenfalls im Alarmzustand.

„Das war der schlimmstmögliche Start“, so Innenverteidiger Jerome Boateng. Gnadenlos ausgekontert und überrannt wurde der Weltmeister in vielen Situationen. „Das war so nicht geplant“, meinte Löw. Am Samstag gegen Schweden stehen die Deutschen schon mit dem Rücken zur Wand.

