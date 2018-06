Nord- und Südkorea mit einem Team zu den Asienspielen

Nord- und Südkorea nähern sich weiter an. Die beiden Staaten vereinbarten heute die Aufstellung gemeinsamer Mannschaften bei den Asien-Spielen im August in Indonesien. Zudem ist am 4. Juli ein Basketball-Spiel in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang geplant. Die beiden Koreas verhandeln derzeit über eine weitere Annäherung, auch in militärischen Fragen.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Il und der südkoreanische Präsident Moon Jae In hatten sich Ende April in Seoul zum ersten Korea-Gipfel seit mehr als zehn Jahren getroffen. Sie hatten dort angekündigt, die geteilte Halbinsel schrittweise von Atomwaffen befreien und den seit fast sieben Jahrzehnten andauernden Kriegszustand beenden zu wollen.

Zur Entspannung der Lage hatten im Februar bereits die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang beigetragen. Unter anderem waren dort die Sportler beider Länder gemeinsam bei der Eröffnungsfeier einmarschiert und die Eishockeyspielerinnen hatten eine gemeinsame Mannschaft gebildet.