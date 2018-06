Zwei Wochen Zeit für Merkel

Im deutschen Asylstreit haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) auf ein weiteres Vorgehen geeinigt - zumindest für zwei Wochen. Merkel hat bis Ende Juni Zeit bekommen, über eine europäische Lösung zu verhandeln. Danach soll es aber „keinen Automatismus“ geben, so Merkel. „Im Lichte des Erreichten wird über das weitere Vorgehen entschieden.“ Seehofer will indes bereits Maßnahmen in seinem Sinne vorbereiten lassen. In der Sache selbst wie auch im Ton blieben beide hart.

