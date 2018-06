Zwölfstundentag: WKÖ-Video sorgt für Verwunderung

Ein Imagevideo der Wirtschaftskammer (WKÖ) sorgt derzeit für Verwunderung in den Sozialen Netzwerken. Unter dem Titel „Willkommen in der neuen Welt der Arbeit“ werden unter anderem Maßnahmen der Regierung zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung und zum Zwölfstundentag erläutert. Auch das Thema Job und Familie wird aufgegriffen.

Gezeichnet wird ein fröhliches Bild der österreichischen Arbeitswelt, in der Arbeitnehmende von ihrem Chef mit freier Zeit belohnt werden, wenn sie davor „einmal länger hackeln gehen“.

„Geht’s dem Werner gut, geht’s der Erna gut“

Textzeilen wie „Geht’s dem Werner gut, geht’s auch der Erna gut“, die ein positives Bild des Regierungsvorhabens vermitteln, sorgen auf Twitter und Facebook für kritische Bemerkungen. Diese reichen von „superintelligent“ über „weltfremd“ bis zu „peinlich“.

Fasse #WKÖ-Video zusammen: Für Werner & Erna wird alles besser. Die haben die Kohle, um "einfach mal Kurzurlaub" zu machen, wenn ihnen der Chef danken will. Und alle Chefs (keine innen*) sind jetzt, nachdem sie das Video gesehen haben, supergechillt und danken urviel. immer #oida — Maria Mayrhofer (@mariamayrhofer) 18. Juni 2018

„Meist bleibt’s bei 40 Stunden“

In dem Video heißt es außerdem, dass die zwölf Stunden nur für Spitzenzeiten seien, „meist bleibt’s bei 40 Stunden und bezahlt wird’s - Hand drauf - in Überstunden“. Das wirkt auf einige Kritiker und Kritikerinnen vor allem deshalb verwunderlich, wie aus den Kommentaren hervorgeht, da die WKÖ gestern in der ORF-Sendung „Im Zentrum“ noch vom Wegfall der Überstundenzuschläge bei Gleitzeit gesprochen hatte.

WOW 😱 die WKÖ hat die reichlich eingesammelten Beiträge in ein wunderschönes, superintelligentes, und faktenbasiertes Video investiert, dass die ArbeitnehmerInnen jetzt doch vom #12StundenTag überzeugen wird. Ich hau mich weg https://t.co/zohZkFMcMw via @YouTube — zeitgenosse 🇪🇺 (@MichaelGunczy) 18. Juni 2018

Das wurde allerdings von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) heute dementiert. Auch die WKÖ wies anschließend darauf hin, dass auch derzeit schon Überstundenzuschläge anfallen würden, wenn auf Anweisung des Arbeitgebers mehr als acht Stunden gearbeitet wird.

„Daran ändert sich auch nichts, wenn in Zukunft statt höchstens zehn bis zu zwölf Stunden am Tag gearbeitet werden kann“, sagte Rolf Gleißner, stellvertretender Abteilungsleiter für Sozialpolitik in der WKÖ.