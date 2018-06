London will rasches Verkaufsverbot für Diesel und Benziner

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan drückt bei einem bereits von der britischen Regierung geplanten Verkaufsverbot für Diesel- und Benzinfahrzeuge aufs Tempo. Das Verbot solle um zehn Jahre auf 2030 vorgezogen werden, forderte Khan heute und schloss sich damit Bürgermeistern anderer Städte wie Manchester und Liverpool an.

Zusammen mit weiteren Maßnahmen werde ein früheres Verkaufsverbot die Luft und damit die Gesundheit der Briten erheblich verbessern, warb der Politiker von der oppositionellen Labour-Partei.

May will Plan vorlegen

Die konservative Regierung von Premierministerin Theresa May will in Kürze Einzelheiten ihres Plans vorlegen, mit dem der Vertrieb von Dieselautos und Benzinern bis 2040 untersagt werden soll. Unklar ist, ob das auch für Hybridmodelle gilt, in denen Verbrennungs- und Elektromotoren kombiniert werden.

Autohersteller sagen, dass Dieselfahrzeuge mit verbesserter Abgastechnologie dazu beitragen können, Emissionen insgesamt zu verringern. Doch die Nachfrage nach Dieselfahrzeugen schwächelt in weiten Teilen Europas. Viele Kunden wollen sich nicht auf Autos mit Selbstzünder einlassen, weil die Politik den Dieselausstieg durch Steuererhöhungen und Fahrverbote verstärkt vorantreibt.