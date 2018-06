„Brexit“-Chefverhandler traf Van der Bellen und Kneissl

Der EU-Chefverhandler für den „Brexit“, Michel Barnier, trifft heute in Wien mit Spitzenvertretern der österreichischen Politik und der Sozialpartner zusammen. Den Auftakt machten bereits FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl und Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

„Inspirierender Austausch“

Barnier schrieb nach seinem Gespräch mit Van der Bellen im Haus der Europäischen Union auf dem Kurznachrichtendienst Twitter von einem „inspirierenden Austausch“. Er habe mit Van der Bellen gesprochen „über die großen Herausforderungen, die wir Europäer gemeinsam meistern müssen, um Wachstum, Sicherheit und Einigkeit sicher zu stellen“, twitterte der frühere französischen EU-Kommissar auf Deutsch.

Kneissl berichtete, sie habe Barnier „im Vorfeld des österreichischen Vorsitzes im Rat der EU (...) zu einem Meinungsaustausch zu den Austrittsverhandlungen und zum zukünftigen Verhältnis Großbritanniens zur EU“ getroffen.

Barnier wollte auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Europaminister Gernot Blümel (ÖVP), Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), Oppositionsführer Christian Kern (SPÖ) sowie Vertreter der Sozialpartner treffen, hieß es von der EU-Kommission.

Rede vor Grundrechteagentur

Für morgen war eine Rede Barniers vor der EU-Grundrechteagentur geplant. Dabei soll es um die Kooperation in polizeilichen und strafrechtlichen Fragen nach dem „Brexit“ gehen. Barnier wird gemeinsam mit dem „Brexit“-Chefverhandler des Europaparlaments, dem liberalen Fraktionschef Guy Verhofstadt, auftreten.

Barnier absolviert derzeit eine Tour durch die EU-Hauptstädte, um sich für die Verhandlungen mit London abzustimmen. In der Vorwoche war er in Paris mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammengetroffen. In Wien dürfte es vor allem um die in zwei Wochen beginnende österreichische EU-Ratspräsidentschaft gehen, von der ein Abschluss der „Brexit“-Verhandlungen erwartet wird.