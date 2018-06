Mordprozess Krenn: Angeklagte belasten sich

Am Landesgericht in Salzburg ist heute der Mordprozess um den Tod des Millionenerben Roland Krenn fortgesetzt worden. Die Angeklagten, ein Flachgauer Musiker und dessen Ex-Freundin, belasteten sich am Montag gegenseitig.

