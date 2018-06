Fußball-WM: Elfmeter sichert Schweden Auftaktsieg

Schweden ist erfolgreich in die WM 2018 in Russland gestartet. Die Mannschaft von Teamchef Janne Andersson feierte heute in Nischni Nowgorod einen knappen, aber verdienten Sieg gegen Südkorea und liegt in der Gruppe F damit gleichauf mit Mexiko vor Deutschland.

Die Entscheidung nach davor zahlreich vergebenen Chancen der Schweden fiel erst durch einen Elfer, der ihnen nach Einsatz des Videoassistenten zugebilligt worden war.

Mehr dazu in sport.ORF.at