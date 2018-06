Mord im Gefängnis: Lebenslange Haftstrafe

In Graz ist heute ein wegen Mordes verurteilter Kärntner abermals vor Gericht gestanden. Er soll in der Justizanstalt Graz-Karlau im Vorjahr einen Mithäftling erschlagen haben. Der Mann wurde am Nachmittag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

