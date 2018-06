Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Studio

Van der Bellen über Österreichs EU-Ratspräsidentschaft, Nationalismus und Zerreißproben in Europa, zum Konflikt um die Flüchtlingspolitik in der EU, zur deutschen Spionage in Österreich und zur Affäre um den Verfassungsschutz.

Die offenen Fragen bei den Arbeitszeiten

Wie sich Befürworter und Gegner der Arbeitszeit-Flexibilisierung positionieren und was ein Experte sagt.

Die UNO spricht von „genehmigtem Kindesmissbrauch"

In den USA kommen Kinder nach einem illegalen Grenzübertritt in Notunterkünfte, die Eltern ins Gefängnis. Eine Reportage.

