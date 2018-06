Fußball-WM: Belgien erfüllt Pflicht souverän

Geheimfavorit Belgien hat bei der Fußball-WM in Russland zum Auftakt der Gruppe G seine Pflicht erfüllt. Die „Roten Teufel“ setzten sich heute in Sotschi gegen WM-Debütanten Panama klar mit 3:0 durch. Allerdings hatte der Favorit mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, denn der Außenseiter aus Mittelamerika hielt die Partie in der ersten Hälfte offen. Ein sehenswerter Schuss kurz nach der Pause ebnete Belgien allerdings den Weg zum Sieg.

