Tennis: Thiem gelingt Umstieg auf Rasen

Dominic Thiem hat ein erfolgreiches Saisondebüt auf Rasen gefeiert. Acht Tage nach seiner Finalniederlage bei den French Open in Paris gegen Rafael Nadal setzte sich der 24-jährige Niederösterreicher gestern beim ATP-Tennisturnier in Halle in der ersten Runde gegen den Russen Michail Juschni in zwei Sätzen durch. Im Achtelfinale bekommt es Thiem nun mit Yuichi Sugita zu tun. Der Japaner rang Lokalmatador Maximilian Marterer nieder.

