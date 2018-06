US-Regierung verteidigt Familientrennungen an Grenze

Trotz zunehmenden Drucks aus dem In- und Ausland hält die US-Regierung an den umstrittenen Familientrennungen an der Grenze zu Mexiko fest. Justizminister Jeff Sessions und Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen verteidigten das Vorgehen gestern mit der Begründung, Menschen mit Kindern seien nicht vor Strafverfolgung geschützt.

Es gebe „keine Politik der Trennung von Familien an der Grenze“, sagte Nielsen in Washington. Sie warnte aber zugleich, dass jeder, der die Grenze illegal übertrete, mit Strafverfolgung rechnen müsse. Das habe zur Folge, dass den Menschen ihre Kinder weggenommen würden.

Sessions setzt auf Grenzmauer

Sessions sagte: „Wir können und werden Menschen nicht ermutigen, Kinder mitzubringen, und ihnen eine weitgehende Immunität angesichts unserer Gesetze geben.“ Wenn eine Grenzmauer gebaut werde, müsse die Regierung keine „schrecklichen Entscheidungen“ mehr treffen.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, er werde nicht zulassen, dass die USA zu einem „Einwandererlager“ und einer „Aufnahmestelle für Flüchtlinge“ würden. In seinem Land dürfe nicht das Gleiche geschehen wie in Europa. Kurz zuvor hatte er im Kurzbotschaftendienst Twitter erneut besonders die Einwanderungspolitik der deutschen Kanzlerin Angela Merkel angeprangert.

ProPublica: Tonaufnahmen von weinenden Kindern

Unterdessen veröffentlichte die Plattform ProPublica eine Tonaufnahme, auf der heftig weinende Kinder zu hören sind, die von ihren Eltern getrennt wurden. Die auf der Aufnahme zu hörenden Kinder stammen laut ProPublica mehrheitlich aus El Salvador und Guatemala - beides von Gewalt geplagte Länder in Mittelamerika.

Auf der Aufnahme ist zu einem Zeitpunkt ein US-Grenzbeamter zu hören, der vor dem Hintergrund lauten Kinderschluchzens auf Spanisch sagt: „Also, wir haben hier ein richtiges Orchester. Das Einzige, was fehlt, ist ein Dirigent.“

First Ladies bieten Trump die Stirn

Die Familientrennungen an der Grenze zu Mexiko werden scharf kritisiert - zuletzt auch von Trumps Ehefrau Melania. Diese forderte am Wochenende, die USA sollen „mit Herz“ regiert werden. Auch die ehemalige First Lady Laura Bush schaltete sich in die Debatte ein. Sie bezeichnet die „Null Toleranz“-Politik als „grausam“. Kritik kommt nicht nur aus den eigenen Reihen, auch die UNO forderte die USA zum Handeln auf.

Mehr dazu in Härte an der Grenze spaltet Republikaner