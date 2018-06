Salzburg: Punktesystem entscheidet Wohnungsvergabe

In der Stadt Salzburg werden die Richtlinien für die Vergabe von Wohnungen erneuert. Dabei werden Bewerbungen mit Plus- und Minuspunkten bewertet. Die neuen Vergaberegeln wurden in einem Amtsbericht festgelegt.

