„Nenn’ mich Präsident“: Macron weist Burschen zurecht

Wenig Verständnis hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für einen jugendlichen Fan am Rande eines offiziellen Auftritts in Paris gezeigt. Als Macron Studentinnen und Studenten die Hände schüttelte, sprach ihn einer mit dem Spitznamen „Manu“ an.

„Wie gehts, Manu?“, fragte der Jugendliche den vorbeigehenden Macron. Dieser blieb stehen und belehrte ihn: „Nein, nein. Das kannst du nicht sagen.“ Der Student entschuldigte sich umgehend.

Doch dann fuhr Macron fort: „Du bist hier bei einer offiziellen Feier und du solltest dich benehmen. Du kannst einen Narren spielen, aber heute ist es die Marseilleise und das Partisanenlied. Da nennst du mich: ‚Herr Präsident‘ oder ‚Monsieur‘, okay? So macht man das.“

Und Macron, der besonders viele junge Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen konnte, setzte nach: „Und mach es in der richtigen Reihenfolge: Wenn du eine Revolution beginnen willst, dann studier zuerst, um ein Diplom zu bekommen und dich selbst ernähren zu können. Okay? Und dann kannst du andere belehren.“