Warnung vor CO-Vergiftung bei Hitze

Zehn bis 15 Menschen sterben jedes Jahr in Niederösterreich an einer Kohlenmonoxidvergiftung - vor allem während der Heizperiode. Aber so paradox es klingt: Auch eine Hitzewelle kann Lebensgefahr bedeuten, warnt die Feuerwehr.

