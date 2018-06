Feuer, Kündigungen, Sabotagevorwurf

Der Elektroautohersteller Tesla steht zunehmend unter Druck. Der Konzern von Firmenchef Elon Musk kämpft weiter mit der Produktion des Model 3, erst vergangene Woche gab Musk bekannt, dass Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekündigt werden. Am Montag warf der Firmenchef einem Mitarbeiter Spionage vor, der Änderungen an einem Produktionssystem vorgenommen haben soll. Auch bei einem Feuer in einer Produktionsstätte deutete Musk einen Sabotageakt an - während im Netz ein neues Video von einem brennenden Tesla Wellen schlägt.

Lesen Sie mehr …