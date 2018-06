Vogel in Triebwerk von saudischem WM-Flugzeug

Probleme hat es gestern beim Flug der saudischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland gegeben. Die russische Airline Rossiya hat mitgeteilt, dass die Ursache für die Fehlfunktion beim Landeanflug der Maschine mit dem saudischen Team an Bord gestern in Rostow am Don wahrscheinlich ein Vogel im Triebwerk gewesen sei.

Kein Feuer

Berichte, dass das Problem ein in einem der Triebwerke ausgebrochenes Feuer gewesen sei, seien nicht korrekt, teilte ein Sprecher mit. Nichts habe die Sicherheit der Passagiere gefährdet.

Der Verband Saudi-Arabiens hatte am Montagabend im Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt, dass „alle Spieler in Sicherheit sind“ und sich bereits in der gemeinsamen Teamunterkunft befinden. Nach dem 0:5 im Auftaktspiel gegen Gastgeber Russland trifft Saudi-Arabien am Mittwoch in Rostow am Don auf Uruguay.