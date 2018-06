Grüne befürchten Schaden durch EU-Vorsitz

Die österreichischen Europaabgeordneten der Grünen befürchten durch den bevorstehenden österreichischen EU-Ratsvorsitz „viel Schaden“ für Europa. „Wir haben große Sorge, dass diese Regierung Europa Schaden zufügt“, sagten die EU-Abgeordneten Monika Vana und Michel Reimon gestern in Brüssel.

Für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sei der ungarische Premier Viktor Orban „das Rollenmodell“ und nicht etwa der französische Präsident Emmanuel Macron, sagte Reimon. „Diese Regierung hat ganz klar keine proeuropäische Vision“, kritisierte Vana, die auch Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament ist.

„Keine Vorbereitungen für Kampf gegen Steuerflucht“

Reimon bemängelte, vonseiten der österreichischen Bundesregierung gebe es keine Vorbereitungen, um den Kampf gegen Steuerflucht in der EU während des EU-Vorsitzes voranzutreiben. Als Beispiele nannte Reimon die Arbeiten an einer EU-weiten Steuerbemessungsungrundlage, die öffentliche länderweise EU-Berichterstattungspflicht für Großkonzerne und ein Abkommen der EU mit Liechtenstein zur Besteuerung von Stiftungen. Sollte es hier keine Fortschritte geben, wären die diversen Sonderausschüsse des EU-Parlaments zu Steueroasen „für nichts gewesen“.

„Extrem Rechte“ in Schlüsselpositionen

Durch FPÖ-Minister würden erstmals „extrem Rechte“ in Schlüsselpositionen bei den EU-Trilogverhandlungen über Gesetzesverhandlungen zwischen den EU-Institutionen kommen, verwies Reimon auf die Zusammenarbeit der Freiheitlichen mit anderen Rechtsaußenparteien in der ENF-Fraktion des Europaparlaments. Außerdem kritisierte Reimon die von Kurz angekündigte „Achse“ mit Ländern wie Deutschland und Italien in der Migrationspolitik als „Ausdrucksweise der Vergangenheit“.

Vana betonte, das österreichische Regierungsprogramm sei „antieuropäisch“ und „antisozial“ und konzentriere sich auf eine Renationalisierung, anstatt Europa voranzubringen.