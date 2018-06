Wachsende Front der Ablehnung

Die Durchsetzung einer „Null Toleranz“-Politik an der Grenze zu Mexiko bringt US-Präsident Donald Trump zunehmend unter Druck. Menschen, die illegal die USA betreten, werden sofort festgenommen, Kinder von ihren Eltern getrennt und teils in Drahtkäfigen untergebracht. Am Dienstag sprach das UNO-Kinderhilfswerk (UNICEF) von „herzzerreißenden“ Szenen und einer „inakzeptablen Situation“. Dieser Einschätzung schließen sich auch immer mehr US-Amerikaner an - selbst aus den Reihen der Republikaner. Noch scheint Trump aber von seinem harten Kurs nicht abweichen zu wollen.

Lesen Sie mehr …