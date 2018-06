Starker Rückgang bei Asylanträgen 2018

Die Zahl der Asylanträge in der EU ist unter den 28 Staaten im ersten Quartal des Jahres gegenüber dem letzten Quartal 2017 am stärksten in Österreich zurückgegangen. Österreich verzeichnete nach Daten von Eurostat von heute ein Absinken um knapp 30 Prozent - von 4.855 Anträgen Oktober bis Dezember 2017 auf 3.415 Anträge von Jänner bis März 2018.

In der EU insgesamt gab es in diesem Zeitraum eine Reduktion um 15 Prozent - von 154.000 Asylanträgen auf nunmehr 131.365. Die höchste Zahl an Asylanträgen gab es in den ersten drei Monaten 2018 mit 34.365 in Deutschland. Dann folgen Frankreich (25.300), Italien (17.800) und Griechenland (13.000).

Hinter Österreich gab es den stärksten Rückgang der Asylanträge vom vierten Quartal 2017 auf das erste Quartal 2018 in Deutschland (minus 25 Prozent), Schweden (minus 24 Prozent) und Italien (minus 22 Prozent).