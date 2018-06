„Forbes“: Interessenkonflikt bei US-Handelsminister

US-Handelsminister Wilbur Ross hat einem Medienbericht zufolge immer noch Verbindungen zu verschiedenen Firmen, darunter chinesischen. Vor Amtsantritt habe Ross sich zwar von Firmenanteilen getrennt - allerdings habe er sie nicht verkauft, sondern in einer Stiftung seiner Familie geparkt, berichtete das US-Magazin „Forbes“ gestern. Somit bestünden Interessenkonflikte.

Der Aktientransfer sei nicht illegal, schrieb „Forbes“ - allerdings habe Ross gelogen, als er im November 2017 gegenüber der unabhängigen Ethikbehörde angegeben habe, seine Investitionen beendet zu haben. Das Magazin berief sich auf Angaben von Ross gegenüber der US-Ethikbehörde.

Reederei und Autozulieferer

Zu den Aktien, die an Familienmitglieder gingen, gehören laut „Forbes“ Anteile an einer Reederei und an einem Autozulieferer, die beide direkt vom Handelsstreit zwischen den USA und China betroffen seien. An beiden habe auch der chinesische Staat Anteile.

Das Handelsministerium in Washington teilte der Nachrichtenagentur AFP gestern mit, es habe zusammen mit der Ethikbehörde sichergestellt, dass Ross’ Geschäfte den legalen Anforderungen entsprächen. „Der Minister folgt weiterhin den Vorgaben der Ethikkommission des Ministeriums, um die Übereinstimmung mit Gesetzen und Regeln des Staates sicherzustellen.“