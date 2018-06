Senegal hat große WM-Ambitionen

Mit Polen und Senegal steigen heute (17.00 Uhr, live in ORF eins, im ORF.at-Liveticker und im Livestream) in Gruppe H die letzten beiden Teams in die WM ein. Bei den Senegalesen erhofft man sich besonders vom ehemaligen Salzburg-Spieler Sadio Mane viel.

Er soll sein Team, das bei der bisher einzigen WM-Teilnahme 2002 ins Viertelfinale vorstieß, auch in Russland weit bringen. Bei Polen wiederum vertraut man vor allem auf die Extraklasse von Robert Lewandowski.

